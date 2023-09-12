Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenlemişti.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diye konuşmuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın genel başkanlığa adaylığını açıklayacağını öne sürdü. Yarkadaş'ın iddiasına göre Özel, yarın grup başkanlığından istifa ederek CHP İzmir İl Kongresi'ne katılacak.

X hesabından "Son dakika" anonsuyla açıklama yapan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Özel'in Kılıçdaroğlu'na genel başkan adaylığı sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Özel'in yarın adaylığını açıklaması ve Grup Başkanlığı'ndan istifa etmesi; cumartesi günü ise CHP İzmir İl Kongresi'ne katılması bekleniyor."

ÖZGÜR ÖZEL: KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM



Genel başkan adayı olacağı konuşulan Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamayla, 15 Eylül'ü işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Özel, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerini kullandı.