İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9172
  • EURO
    28,9184
  • ALTIN
    1653.38
  • BIST100
    8159.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de koltuk kavgası kızışıyor! Barış Yarkadaş: Özgür Özel yarın adaylığını açıklayacak
Güncel

CHP'de koltuk kavgası kızışıyor! Barış Yarkadaş: Özgür Özel yarın adaylığını açıklayacak

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın genel başkanlığa adaylığını açıklayacağını iddia etti. Yarkadaş'ın iddiasına göre Özel, yarın grup başkanlığından istifa ederek CHP İzmir İl Kongresi'ne katılacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyuran GHP Grup Başkanı Özgür Özel ise cuma günü genel merkezde kurultay sürecine dair açıklama yapacağını bildirdi.

12 Eylül 2023 Salı 21:58 - Güncelleme:
CHP'de koltuk kavgası kızışıyor! Barış Yarkadaş: Özgür Özel yarın adaylığını açıklayacak
ABONE OL

Seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenlemişti.

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, "Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım" diye konuşmuştu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın genel başkanlığa adaylığını açıklayacağını öne sürdü. Yarkadaş'ın iddiasına göre Özel, yarın grup başkanlığından istifa ederek CHP İzmir İl Kongresi'ne katılacak.

X hesabından "Son dakika" anonsuyla açıklama yapan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün öğleden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Özel'in Kılıçdaroğlu'na genel başkan adaylığı sürecine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Özel'in yarın adaylığını açıklaması ve Grup Başkanlığı'ndan istifa etmesi; cumartesi günü ise CHP İzmir İl Kongresi'ne katılması bekleniyor."

ÖZGÜR ÖZEL: KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM

Genel başkan adayı olacağı konuşulan Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamayla, 15 Eylül'ü işaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Özel, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.