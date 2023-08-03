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CHP'de ''değişim'' kavgası kızışıyor! Sarıgül'den İmamoğlu'na çağrı: Gel bakalım aslan parçası

Seçimlerde alınan ağır hezimetin ardından koltuk kavgasının esiri olan CHP'de 'değişim' kavgası sürüyor. Akbelen'de protestocu bir kadını sürüklemeye çalıştığı görüntüler ile tepki çeken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu'na ve 'değişim' yanlılarına ağır göndermelerde bulundu. Sarıgül, 'Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay.' ifadelerini kullandı.

3 Ağustos 2023 Perşembe 00:19 - Güncelleme:
CHP'de ''değişim'' kavgası kızışıyor! Sarıgül'den İmamoğlu'na çağrı: Gel bakalım aslan parçası
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CHP'li Sarıgül'ün Haber Global canlı yayınındaki sözleri siyaset gündemine bomba gibi düştü.

CHP'de, seçimlerde alınan hezimet sonrası başlayan değişim çağrıları gündemdeki sıcaklığını korurken Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"O KAYBIN BAŞ SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Sarıgül, "Bugün değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler siz zaten o işin başındaydınız. Benim gibi sadece Erzincan'a mahkum olmadınız. Genel başkanımız her türlü önünüzü açtı, siz zaten bu çalışmaları yaptınız. Orada bir kayıp varsa, kaybın baş sorumlusu sizsiniz kardeşim. Başarı 'lider-kadro-proje'den geçiyor. Lider çalışıyor, liderin kadrosu olarak siz ne yaptınız? Bu çalışmalarda hiç mi kabahatiniz yok?" dedi.

"GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI"

Sarıgül, "Siz Batman'da, Silopi'de, Yozgat'ta, Nevşehir'de, Rize'de, Trabzon'da kaç kere görev yaptınız, oralara gittiniz? Bu soruları kendinize sorun. Sadece CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım nasıl oluyor bu işler? Bulunduğun makamlarda, koltuklarda konuşmak kolay." ifadelerini kullandı.

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