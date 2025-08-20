15 Eylül'deki "şaibeli kurultay" duruşmasının sonucunu bile beklemeden kongre takvimini başlatan CHP yönetimi, tepki çeken adımlar atmaya devam ediyor. İddiaya göre genel merkez, mevcut delegelerin yüzde 70'ini değiştirip parti içi muhalefeti susturmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz ay yeni bir tartışmayı tetikleyen parti yönetimi, 15 Eylül'de görülecek olan 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu beklemeden kongre takvimini ilan etmiş, 13 Ağustos'ta ise mahalle delege seçimleri başlamıştı. Parti içi muhalefet bu hamleyi, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" ve "tasfiye operasyonu" olarak yorumlarken, kulislere düşen son iddia iki cephe arasındaki gerginliği daha da artırdı.

ARALIKTA OLABİLİR

Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, kasım ayında tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, yeni delegelerle birlikte hızla olağan kurultayı toplamayı planlıyor. Bu kapsamda yönetim kadrosu içerisinde, aralık ayında kurultayı toplamaya dönük değerlendirmelerin başladığı bildirildi. 39. Olağan Kurultay, 5 Kasım'da tamamlanacak olan il kongrelerinin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği bir tarihte gerçekleştirilecek.

KÖKTEN TASFİYE

Sabah'ın haberine göre, Kongre takvimi kapsamında mevcut delegelerin en az yüzde 70'inde değişim hedeflendiği bildirilirken, böylelikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilecek tüm potansiyel grupların da tasfiye edileceği öne sürülüyor. 15 Eylül'deki duruşmadan herhangi bir sonuç çıkmasını beklemeyen parti yönetiminin, bir an önce 39. Olağan Kurultayı toplayıp mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmayı amaçladığı, buna ek olarak örgütlerdeki tüm iç muhalefeti de bastırmayı hedeflediği iddia ediliyor.

GERGİN ATMOSFER

Delegeler ve örgütlerde büyük çaplı değişim hedefleyen genel merkeze rağmen, 13 Ağustos'ta başlayan mahalle delegeleri seçimleri birçok noktada gergin geçiyor.

Seçimler öncesi başlayan söz düelloları, seçim süreci ile beraber birçok ilde fiziki müdahaleye dönüştü. Samsun Atakum'daki kavgada 1 kişi beyin kanaması geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmit'teki arbedede taraflar uzun süre sakinleştirilemedi. Erzurum Palandöken'de ise hile ile seçim tarihinin öne alındığı iddiaları, partilileri mahkemelik olmanın eşiğine getirdi.

