CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybettiği 2023 yılındaki olaylı kurultay, o günden bu yana para karşılığı oy kullandırma ve delege transferi gibi skandal iddialarla anılıyor.

Parti içi itiraf ve şikayetlerle mahkemeye taşınan kriz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında sert bir çekişmeye dönüştü. 30 Haziran'da görülecek kurultay iptal davası öncesi Genel Merkez'de adeta kırmızı alarma geçildi.

İL BAŞKANLARI 'MASKE' Mİ TAKTI?

Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, parti yönetiminin çoğunluğu, 30 Haziran'daki davadan 'iptal' kararı çıkabileceğini öngörüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta düğmeye basan genel merkez, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aracılığıyla 81 il başkanını kendilerine destek olmak için ortak bildiri yayımlamaya teşvik etti.

Başkentte buluşan il başkanları, "Mahkeme kararını tanımayız" içerikli bildiriye imza attı.

Sabah'ın haberine göre, Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yöneltildiği aktarılsa da bu buluşma öncesi 15'ten fazla il başkanının Kılıçdaroğlu ile iletişime geçerek ortak bir strateji çerçevesinde durum değerlendirmesi yaptığı öne sürülüyor.

KILIÇDAROĞLU, ÖZEL'DEN RAHATSIZ

2023 yılındaki olaylı kurultaydan birkaç gün CHP Genel Merkezi'ne gelen 55 il başkanı, o dönem ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

Halihazırda söz konusu gruptaki birçok ismin Kılıçdaroğlu ile hala üst düzey iletişim halinde olduğu ancak parti bütünlüğüne zarar vermemek adına kurumsal konularda mevcut şartlara göre davranış sergilediği yorumlanıyor.

Öte yandan davaya sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'nun evine ve ofisine ise ziyaretçi akını yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlığı döneminden kendisine yakın isimlerle sık sık durum değerlendirmesi yaptığı, Özel'in "Mahkeme kararını tanımayız" şeklindeki söylemlerinden ise büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

İPTALDE ÖZEL, BUTLANDA KILIÇDAROĞLU

Hukukçular ise 30 Haziran'da olası bir 'iptal' kararı çıkması durumunda bir sonraki olağanüstü kurultayın geçerli sayılabileceğini, böylelikle Özgür Özel'in makamında kalmaya devam edebileceğini savunuyor.

Mahkemeden 'mutlak butlan' tespiti çıkması halinde ise Özel'in genel başkan sıfatıyla ilk günden bu yana attığı tüm imzaların geçersiz sayılacağı, koltuğunu ise Kemal Kılıçdaroğlu'na iade etmek zorunda kalacağı vurgulanıyor.

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