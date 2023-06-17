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CHP'de koltuk savaşı sürüyor! İmamoğlu vites artırdı, Kılıçdaroğlu'na süre verdi: Açıkla

Seçimlerde hezimeti yaşayan CHP'de sular durulmuyor. İstifa çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırdı. 1.5 saatlik görüşmenin perde arkasını CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz yazdı. Saymaz, 'İmamoğlu, genel başkanlığa aday olmak istediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu ise 'Önce İstanbul'u kazan' diyerek koltuğu bırakmayacağını vurguladı.' dedi. Öte yandan İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısına kadar 'Kurultay'da genel olmayacağını açıkla' restini çektiği ifade edildi.

17 Haziran 2023 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
CHP'de koltuk savaşı sürüyor! İmamoğlu vites artırdı, Kılıçdaroğlu'na süre verdi: Açıkla
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CHP, seçimin ardından dağıldı. Partide her gün bir kriz yaşandı. Onlarca seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmak isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise istifa sesleri yükselmeye başladı.

ELEŞTİRİLERE KULAK TIKADI

Hem partiden hem de seçmenden gelen eleştirilere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimden günler sonra partisini destekleyen bir televizyon kanalına çıktı. 28 Mayıs gecesi 'Değişim şart' diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı olarak kalması gerektiği konusunda mesaj yolladı.

1.5 SAATLİK GÖRÜŞME

'Baba-oğul gibiyiz' dediği İmamoğlu'nun Genel Başkanlığa aday olmasını istemeyen Kılıçdaroğlu ise hamle üstüne hamle yaptı. MYK'yı değiştirdi, danışmanlarını görevden aldı.

Son olarak da Ekrem İmamoğlu'nu ikna etmek için Ankara'ya çağırdı. İşte herkesin merak ettiği o 1.5 saatlik görüşmenin perde arkasını CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz yazdı.

DEĞİŞİM DEDİ AMA...

İsmail Saymaz, yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na doğrudan 'Genel Başkan olmak istiyor musun?' diye sorduğunu İmamoğlu'nun da buna 'Tabi ki olmak isterim' cevabını verdiğini vurguladı.

Görüşmede bir kez daha değişimi isteğini dile getiren İmamoğlu'nun "Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak değişimi en kısa sürede yapmalıyız" dediğini yazdı.

KAPIYI KAPATTI

Saymaz'ın yazısına göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kapıyı kapattı. "Önce İBB'yi kazan. Sonra bakarız" diyerek değişim talebini cevapladı.

İMAMOĞLU SÜRE VERDİ

Görüşmede istediği cevabı alamayan Ekrem İmamoğlu ise vites artırdı. İsmail Saymaz'ın iddiasına göre dün, yol haritasını Kılıçdaroğlu'na yolladı.

Önümüzdeki pazartesi ya da Salı günü grup toplantısına kadar 'Kurultay'da genel olmayacağını açıkla' çağrısı yaptı. Tam da bunun üzerine CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu'nun İngiliz medyasına yaptığı 'kılıçdaroğlu aday olacak' açıklaması yapması ikili arasındaki koltuk savaşını kanıtladı.

KURULTAY'DA 3 ADAY OLACAK

İsmail Saymaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de adaylık isteğini yorumladı. "İmamoğlu cephesi, Özel'i rakipten çok bir yol arkadaşı görüyor. CHP, üç adayın yarışacağı olağanüstü kurultaya doğru gidiyor" ifadesini kullandı.

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