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  • CHP'de koltuk savaşları... Başkan Erdoğan: Bu iç savaşın tarafı değiliz
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CHP'de koltuk savaşları... Başkan Erdoğan: Bu iç savaşın tarafı değiliz

Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, kuyularını kazdılar, birbirlerini şikayet ettiler. Bizim veya yargının değil kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler.' ifadelerini kullandı.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Partimiz için en doğru siyaset neyse, ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk.

14 Ağustos 2001'de başlayan yolculuğumuz artık çeyrek asrı geride bırakıyor. Çeyrek asırdır, önce Allah'ın yardımı, sonra kaderimizi kaderiyle bütünleştirdiğimiz milletimizin desteğiyle Türkiye'ye hizmet ediyoruz. 25 yıldır durmadan, duraksamadan hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Biz ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan, perdeyle konuşan bir kadro asla olmadık. Partimizin kuruluşundan itibaren yatay ve dikey iletişim kanallarını açık tutmaya, danışma ve istişare kültürünü işletmeye özel önem verdik.

Toplantımızın ve burada 2 gün boyunca yapacağımız istişarelerin partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir, kiracı, sığıntı, öteki, üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, bu milletin asli unsurudur.

Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi, bizi toplumu kamplaştırmakla suçladırlar. Biz tam tersine normalleşmenin mücadelesini verdik.

Biz kadınlarla birlikte 10 yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir imtiyazın, ayrıştırmanın peşinde değildik, diğerlerini ötekileştirmenin peşinde değildik. Biz sadece normalleşmenin, eşitliğin, adaletin, kaynaşmanın peşindeydik.

Marjinal, cahil bazı fosiller çıkıyor başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstencil bir dille güya kadınlara ders veriyor, tehdit ediyor, herkes şunu anlamalıdır Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır.

Bizim 86 milyon, hepimizin başka vatanımız, yurdumuz, milletimiz yok biz burada hep birlikteyiz, biriz, beraberiz, son nefesimize kadar da burada birlikte olacağız.

Tesettür mücadelesi verirken imtiyazın, ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın, diğerlerini ötekileştirmenin, özgürlüklerine müdahale etmenin peşinde asla değildik.

İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır! Tam tersine biz normalleştirmenin mücadelesini verdik.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir, kiracı, sığıntı, öteki, üvey evlat değildir.

Kim ki bu milletin fertleri arasında ayrımcılık yapmaya çalışıyorsa bu milletin hasımlarına hizmet etmektedir, kim ki bu milletin kadınlarını kılık kıyafetlerine göre ayrıştırıyorsa Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapmaktadır.

CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız.

  • ak parti
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • istişare toplantısı

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