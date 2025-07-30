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CHP'de ''komisyon'' krizi! ''Toplu istifa'' tehdidi

CHP'de şimdi de TBMM çatısı altında kurulacak olan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' gerilimi yaşanıyor. Parti yönetimi ile örgütü karşı karşıya gelirken 'topluca istifa ederiz' tehdidi yapılıyor.

Sabah30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:07 - Güncelleme:
CHP'de ''komisyon'' krizi! ''Toplu istifa'' tehdidi
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TBMM çatısı altında kurulacak olan 'Terörsüz Türkiye Komisyonu', CHP'de parti yönetimi ile örgütü karşı karşıya getirdi. MYK'nın ezici çoğunluğu komisyona üye verilmesi gerektiğini savunurken, örgütlerdeki muhalif bir kesimin ise 'toplu istifa ederiz' tehdidiyle genel merkezi baskı altına almaya çalıştığı iddia ediliyor.

Meclis bünyesinde çalışacak olan tarihi komisyon için siyasi partilerin, yarın saat 17.00'a kadar TBMM başkanlığına üye isimlerini iletmeleri gerekiyor. CHP'nin komisyona katılıp katılmayacağı konusu ise partiyi ikiye böldü.

Parti Meclisi'ndeki bir grubun 'Belli bir kazanım elde etmeyeceksek komisyona katılmamalıyız' tezini savunduğu bilinirken, diğer kesim ise komisyon fikrini ilk dile getiren partinin kendileri olduğunu ve mutlaka bu tarihi süreçte yer almaları gerektiğini vurguluyor.

"ELBETTE GİRECEĞİZ"

Üye verme fikrine en açık muhalefeti CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın yaptığı bildirildi. Buna karşın CHP MYK'nın büyük çoğunluğu komisyonda yer alınması gerektiği konusunda hemfikir hareket ediyor.

Pazartesi günü açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Elbette gireceğiz. Asıl o komisyonda CHP'nin olmaması risktir" demiş, buna ek olarak eşit temsil ve nitelikli çoğunlukla karar alınması gibi şartları da dile getirmişti.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Sabah'ın haberine göre, Yücel'in bu açıklamaları sonrası CHP tabanındaki hareketlilik arttı. CHP örgütlerinde bir kesimin, eşit temsil ve nitelikli çoğunluk olsa dahi komisyona üye verme fikrine muhalif olduğu, bu sürece dahil olunması halinde toplu istifaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Sosyal medyada da seslerini yükseltmeye başlayan örgüt üyeleri, sık sık CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve genel başkan yardımcılarını etiketleyerek tepkilerini dile getiriyor. Tabandan yükselen sert eleştiriler üzerine parti yönetiminin istişarelere devam ettiği, alınacak kararları örgüte daha iyi anlatabilmek için de adımlar atılacağı öğrenildi.

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