Malatya'da Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, 25 Aralık 2025 tarihli CHP Genel Merkezi yazısıyla tedbirli kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğine dair tebligatın Çarşamba günü kendisine ulaştığını belirtti. Hukukçu kimliğine dikkat çeken Göçer, sevk yazısında parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıf yapıldığını ifade etti.

İhraç sürecini onur meselesi olarak değerlendiren Göçer, "Hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet gibi yüz kızartıcı suçlarla değil; parti tüzüğü maddeleriyle yargılanıyor olmak bizim için bir şeref ve onurdur." dedi.

"PARTİ İÇİNDE EN UFAK ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDİLEMEMESİ SAMİMİYET SORUNUNU ORTAYA KOYMAKTA"

Parti içinde demokratik mekanizmaların işlemediğini savunan Göçer, CHP'nin söylemleri ile uygulamaları arasında çelişki olduğunu öne sürdü. Başkan Göçer, "Hak, hukuk, adalet ve demokrasi söylemlerini meydanlarda dile getirirken, parti içinde en ufak eleştiriye tahammül edilememesi samimiyet sorununu ortaya koymaktadır. Sandığın olmadığı yerde demokrasi olmaz." ifadelerini kullandı

"İHRAÇ, CEZALANDIRICI BİR KIRBAÇ GİBİ KULLANILMAKTA"

CHP'de Veli Ağbaba'nın talimatlarına uyan isimlere görev verildiğini ileri süren Başkan Göçer, "Malatya'da kurulu olan sistemin, halkın sevdiği, halkın içinden gelen ve partiye gönülden bağlı insanları değil, Veli Ağbaba'ya yakın olan isimleri tercih ettiğini açıkça görüyoruz. Ne yazık ki halkla bütünleşen, sahada karşılığı olan kişiler yerine, Veli Ağbaba'nın talimatlarına uyan isimler partide görev alıyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kucaklayıcı, çoğulcu ve büyüyen bir yapıya kavuşmasını, iktidara yürümesini istiyoruz. Birin iki, ikinin üç olmasını arzuluyoruz. Ancak Malatya'da hakim olan anlayış 'az olsun, benim olsun' anlayışıdır. Eleştirdiğimiz ve dile getirdiğimiz gerçek tam olarak budur. Partimizin iktidara gelmesi için gördüğümüz yanlışları samimiyetle ve iyi niyetle ifade ettik. Ancak bugün gelinen noktada, partide yanlışları dile getirmek ne yazık ki ihraç sebebi hâline getirilmiştir. İhraç, bir disiplin mekanizması olmaktan çıkmış, cezalandırıcı bir kırbaç gibi kullanılmaktadır. Bu yaklaşım Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü değerleriyle ve demokrasi anlayışıyla bağdaşmamaktadır" şeklinde konuştu.

"CHP, BELLİ KİŞİLERE YAKIN OLANLARLA YÖNETİLMEKTE"

Malatya özelinde parti yönetimini eleştiren Göçer, karar alma süreçlerinin dar bir kadronun kontrolünde olduğunu ileri sürerek, "Parti, halktan gelen, tabanda karşılığı olan isimlerle değil belli kişilere yakın olanlarla yönetilmektedir. Bu anlayış CHP'nin kurumsal kimliğine zarar vermektedir." dedi

Partiden ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydeden Göçer, "Biz asla başka bir partiye gitmiyoruz. Gönülden Cumhuriyet Halk Partiliyiz. İhraç edilsek dahi bu partinin iktidar olması için eleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Pazartesi günü muhtarlar ve meclis üyeleriyle bir araya geleceklerini belirten Göçer, görüşmelerin ardından yol haritalarını oluşturacaklarını söyledi.

CHP'li belediyenin yıkım kararına AK Parti'den tepki

AK Parti'den CHP'li üyenin iddialarına belgeli ispat

İşçiler grevdeyken tatile çıkan CHP'li başkan kendini böyle savundu