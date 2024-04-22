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Güncel

CHP'nin kötü yönetimi enkaz bıraktı! İşçilerin maaşını taksitle ödeme kararı aldılar

CHP yönetimindeki İzmir'in CHP'li belediyeleri Narlıdere, Çiğli, Buca, Karşıyaka, Konak Belediyelerinde yaşanan mali kriz, şimdi de Bayraklı Belediyesi'ne sıçradı. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bu ay maaşların yüzde 15 eksik yatırılacağını ifade etti.

22 Nisan 2024 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
CHP'nin kötü yönetimi enkaz bıraktı! İşçilerin maaşını taksitle ödeme kararı aldılar
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Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li İrfan Önal, mali sorunlar nedeniyle maaşların %15 eksik yatırılacağını, kendisinin de bir süre maaş almayacağını açıkladı. İzmir'de CHP'li belediye başkanlarının kötü yönetimi, belediye bünyesinde çalışan on binlerce işçiyle ailelerini vurdu. 2019-2024 arası İzmir'de CHP'nin yönettiği belediyelerin toplam borcu yaklaşık 100 milyar TL'yi bulurken 31 Mart seçiminin ardından eski başkanlar geride boş kasa bıraktı. Narlıdere, Çiğli, Buca, Karşıyaka, Konak Belediyelerinde yaşanan mali kriz, şimdi de Bayraklı Belediyesi'ne sıçradı.

MAAŞLAR EKSİK YATIRILACAK

Önceki gün belediye çalışanları ile toplantı yapan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bu ay maaşların yüzde 15 eksik yatırılacağını ifade etti. Önal, bundan sonraki süreçte tasarruf tedbirlerinin uygulanacağını, gereksiz fazla mesaiye izin verilmeyeceğini anlattı.

TEPKİ YAĞDI

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, Önal'a tepki gösterdi Yıldız, taksit taksit maaşa tepki gösterip maaşların hesaplara eksiksiz yatırılmasını istedi.

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