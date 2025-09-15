CHP'de şaibeli kurultay ve yolsuzluk davaları gündemden düşmüyor.

4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi bugün görülecek.

Dava öncesi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceği tartışmaları daha da alevlendirdi.

38.Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan şaibelerden dolayı açılan davada ilk karar İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alınması ve Gürsel Tekin atanması yönünde olmuştu.

Açılan davada bugün beklenen karar ile eski yönetimin geri gelmesi bekleniyor.

Mahkeme "mutlak butlan" kararı verirse, partinin Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi geri gelecek.

CHP'de "mutlak butlan" kararı ihtimali, parti içinde ciddi bir tedirginliğe yol açtı. Bu nedenle bazı MYK üyeleri, milletvekilleri ve örgüt mensupları olası bir ara karara karşı hazırlıklı olmak adına uzun süredir genel merkezde adeta nöbet tutuyor.

"KEMAL BEY BÖYLE BİR ŞEYE TENEZZÜL ETMEZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay davasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Böyle bir kararın çıkmamasını temenni ediyorum. Alınırsa da Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beni hiç ilgilendirmiyor. Umuyorum ki Ankara'dan partimizin yararına bir sonuç çıkar" dedi.