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CHP'de kriz büyüyor! Genel başkanlığa talip olan isme istifa çağrısı

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanlığı'na talip olan Grup Başkanı Özgür Özel'e istifa çağrısı yaptı. Yarkadaş, 'Hem grup başkanı olup, genel başkanın parlamentodaki vekaletini taşıyıp hem de genel başkana muhalif olamazsınız.' ifadelerini kullandı.

4 Ağustos 2023 Cuma 12:28 - Güncelleme:
CHP'de kriz büyüyor! Genel başkanlığa talip olan isme istifa çağrısı
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek taraflı olarak reklam anlaşmalarını sonlandırdığı Halk TV'ye konuk oldu.

Burada CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin konuşan Özel, genel başkanlığa talip olduğunu ifade etti. Özel,

"Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." açıklamasında bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YAPMASI GEREKEN İLK ŞEY DERHAL GRUP BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMEK"

Özel'in bu açıklamaları karşısında Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tavır alacağı merak edilirken eski CHP'li Barış Yarkadaş'tan bir çağrı geldi.

TV100 yayınına katılan Yarkadaş, Özgür Özel'in istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Bir kez daha bir irade beyanında bulundu. Genel başkan adayı olmak istediği söyledi. Herkesin en doğal hakkıdır. Her CHP'linin hakkıdır. Şimdi Özgür Özel'in yapması gereken ilk şey derhal grup başkanlığından istifa etmesi, Kemal Bey'in vekaletini derhal iade etmesi ve genel başkana 'Ben artık sizin muhalifinizim, ben artık partinin genel başkanı olmak istiyorum, TBMM'de sizin vekaletinizi taşımam doğru olmaz o yüzden ben grup başkanlığından istifa ediyorum' demesi gerekir.

Sadece Özgür Özel'in değil, Özel'i destekleyen Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın'ın da istifa etmesi gerekir. Doğru olan, siyasi etiğe uygun olan budur. Yani hem grup başkanı olup hem genel başkanın parlamentodaki vekaletini taşıyıp hem de genel başkana muhalif olamazsınız."

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