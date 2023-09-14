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Güncel

CHP'de küfürlü koltuk kavgası skandalı! ''Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz''

Seçim hezimetinin ardından suların durulmadığı CHP'de bu kez danışmanlar için yaşanan koltuk savaşı gün yüzüne çıktı. CHP'de Tuncay Özkan ve ekibini tasfiye eden Eren Erdem'e, milletvekili Okan Konuralp küfretti.

Sabah14 Eylül 2023 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
CHP'de küfürlü koltuk kavgası skandalı! ''Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz''
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'Genel merkezciler' ile 'değişimciler' arasında ikiye bölünen CHP'de bu kez danışmanlar için yaşanan koltuk savaşı gün yüzüne çıktı. 28 Mayıs'taki seçim hezimetiyle görevden alınan Tuncay Özkan'ın ardından CHP'nin medya ve sosyal medya yönetimini devralan Eren Erdem, partide kendi otoritesini sağlamak için köklü değişiklikler yapınca yeni bir krizi tetikledi. Özkan'a yakın isimleri partinin medya ayağından tek tek tasfiye eden Erdem, Okan Konuralp'le de sert bir çekişmeye girdi.

Tuncay Özkan ve Okan Konuralp'e yakınlığı ile bilinen CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, kız arkadaşına Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla ağrı kesici göndermiş, olayın fark edilmesi üzerine partiden uzaklaştırılarak uzun süreli izne çıkarılmıştı. Sabah'ın haberine göre, Topsakal'ın, Kılıçdaroğlu tarafından genel merkezden uzaklaştırılmasını haber yapan gazeteci Eray Görgülü'nün, Okan Konuralp tarafından telefonla aranarak ağır hakaretlere maruz kaldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre telefon görüşmesinde Eren Erdem'e de küfürler savuran Konuralp'in, "Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri dönecek. O Eren Erdem'in anasını... Sana bu haberi yaptıran kişinin Eren Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

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