CHP'li belediyelerde kurulan rüşvet çarkına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Sarıyer'de kültür merkezi rant kapısına çevrildi. İddiaya göre Müjdat Gezen'in sahneye çıkabilmesi için 2,5 milyon lira rüşvet istendi.

KÜLTÜR MERKEZİ RANT KAPISI OLDU

Olay, İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla "belediye hizmet alanı" olarak CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde meydana geldi.

CHP'li belediyenin yetkilileri tarafından sanatçı Müjdat Gezen'den sahneye çıkabilmesi için 2 milyon 500 bin lira rüşvet istendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Gezen'in işlerini takip eden Mehmet Uslu tarafından bu paranın 1 milyon 900 bin lirası, Bilal Mavi isimli bir işadamının kişisel veya ticari hesabına yönlendirildi. 600 bin liralık bölümün ise iş bittikten sonra yatırılması kararlaştırıldı.

Sanatçı Müjdat Gezen iddiaya göre, yapılan anlaşma sonrası kültür merkezinde bir etkinlik düzenledi. Gezen'in rüşvetin kalan 600 bin lirasını ödememesi üzerine ikinci etkinliğe gittiğinde sahneye çıkarılmadığı öne sürüldü.

GEZEN ÖZEL'E SİTEM ETTİ

Bunun üzerine Gezen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e konuyu iletti. Özel'e telefon açan Gezen'in sitemini dile getirdiği iddia edildi. Öte yandan söz konusu kültür merkezinin Netflix'teki bir yapım için kullandırıldığı, ayrıca bazı usta sanatçıların da bilet karşılığında konser verdiği ortaya çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİ RANTI İFŞA ETTİ

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu iddialarla ilgili müfettiş görevlendirildi. İlk incelemede, ticari faaliyet yürütülmemesi gereken kültür merkezlerine ait otoparkların da vatandaşlara ücretle kiralandığı tespit edildi. Müfettişler buradaki otopark gişelerinin sökülmesi talimatını verdi. Diğer iddialarla ilgili de soruşturmanın titizlikle sürdüğü öğrenildi.

İddiaların ardından Sarıyer Belediyesi'nden de yaşanan skandala ilişkin itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Açıklamada, mevzuata aykırı işlem yapıldığı yönündeki iddialar üzerine teftiş ve denetim sürecinin başlatıldığı, idari ve hukuki sürecin devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, görevden uzaklaştırma dahil gerekli idari tedbirlerin alındığı da ifade edildi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun da skandalla ilgili açıklama yaptı. Özellikle Müjdat Gezen'den alındığı iddia edilen söz konusu paraların, belediyenin resmi muhasebe kayıtlarında yer alıp almadığının açıklanmasını istedi. Kurşun ayrıca, İştirakler Müdürü Burak Uzuntaş'ın düğün masraflarının, Müjdat Gezen'in hesabına para gönderdiği Bilal Mavi tarafından karşılandığı yönünde iddialar bulunduğunu dile getirdi.