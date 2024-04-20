İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de 'kumpas' zanlısı Özgür Doğru, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı oldu
Güncel

CHP'de 'kumpas' zanlısı Özgür Doğru, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı oldu

CHP'li başkanlar belediye makamlarını eşe, dosta dağıtmaya devam ediyor. İnce'ye ‘kaset kumpası'nda tutuklanıp serbest bırakılan Özgür Doğru, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Denizli'de ise CHP Grup Başkanvekili'nin eşine koltuk verildi.

Akşam Gazetesi20 Nisan 2024 Cumartesi 08:42 - Güncelleme:
CHP'de 'kumpas' zanlısı Özgür Doğru, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı oldu
ABONE OL

Seçim süreci boyunca "liyakat" lafını dilinden düşürmeyen CHP'de, seçimlerin hemen ardından eş-dost atamaları sürüyor. İstanbul/ Çekmeköy, Sarıyer, Ankara/Çankaya, Eskişehir/Odunpazarı, İzmir/Buca, Bornova belediyelerinde yaşanan atama skandallarına yenileri eklendi.

PM ÜYESİNİN KARDEŞİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine neden olan kumpasla ilgili olarak yürütülen soruşturmada CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru, Şişli Belediyesi'nde başkan yardımcılığına atandı. Kumpas davasında tutuklanıp serbest bırakılan Doğru, 9 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Özgür Doğru, CHP Parti Meclisi üyesi Bedirhan Berk Doğru'nun kardeşi.

Kemal Kılıçdaroğlu-Ozan Özgür Doğru

EŞE MAKAM VERİLDİ

Şişli'dekine benzer bir atama da Denizli'den geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na ise, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal'ın eşi Hülya Bartal atandı.

Hülya Bartal

77 KİŞİYİ ÇIKARDI

CHP'li Çanakkale Belediyesi'nde ise torpilin başka bir versiyonu gözler önüne serildi. 24 TV'nin haberine göre CHP'li Ülgür Gökhan'dan belediye başkanlığını devralan Muharrem Erkek, mesaiye 77 kişinin kadrosunu iptal ederek başladı. Alınan karar tepkileri de beraberinde getirdi. Erkek'in kendi ekibine alan açmak için bu kişileri kadrodan düşürdüğü öne sürüldü. Daha önce Ceyhan, Esenyurt, Ataşehir, Bayraklı ve Şişli'de de benzer gerekçeli işçi kıyımları, protestolara sebep olmuştu.

BUNGALOVA EŞİ DE KARŞI

GÖLCÜK Tabiat Parkı'na 2018'de 25 bungalov ev yapıldı. Bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davada Danıştay projenin iptal kararını bozdu, bungalovların kiralama hakkı da belediyeye geçti. Bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi CHP'li Bolu Belediyesi meclis toplantısında görüşülecekti. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, toplantı öncesinde belediyeyi protesto etti.

BEN DE PROTESTO EDİYORUM

Özcan'dan eşini görünce "Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim" dedi. Protestonun ardından Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalovların kiralama konusu geri çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.