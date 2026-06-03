CHP'de kurultay çıkmazı! Başkan Erdoğan: Gündemleri koltuk kavgası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 6818 megavat güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık.

Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak olması vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ni tertipledik. Enerji, madencilik, hidrokarbon alanlarında meseleleri ele aldık. Türkiye enerji alanında merkez olduğu çok açık görülüyor.

28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı.

Küresel petrolün yaklaşık 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yüzde 20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. Petrol varil fiyatları iki katına çıktı. Bu fiyat artışı gübre, LNG gibi petrol ürünlerinde de karşılaştık. Bazı ülkeler çeşitli kısıtlamaları devreye aldı. Okullar tatil edildi. Uçak seferlerinde ciddi iptaller oldu.

Petrol istasyonlarında kuyruklar oluştu. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı.

Bir kaç ay öncesine kadar küresel alanda toparlanma beklenirken bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil aynı zamanda egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç yükseliyor. Talebin artacağını çok iyi biliyoruz. Yapay zeka merkezli

Türkiye olarak bizim enerji talebimiz de yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıktı. Elektrik tüketimimiz önceki yıla göre yüzde 2,1 attı. Elektrik talebimiz 2035 yılına kadar yüzde 50 oranında artacak. İthal kaynaklarımız yüzde 57 civarında. Enerjide her yıl 60-100 milyar dolar arasında ithalat faturamız var. Türkiye dünyanın 16., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdü. Ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyüdü.

Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli ve yenilebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlığımızı sıfırlamaktır.

(Ana muhalefet) Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var.