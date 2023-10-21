İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2023 Cumartesi / 7 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de kurultay krizi sürüyor! Değişimci vekiller için plan belli oldu
Güncel

CHP'de kurultay krizi sürüyor! Değişimci vekiller için plan belli oldu

CHP'de kurultay için geri sayım başlarken sular durulmuyor. WhatsApp konuşmalarının basına sızmasıyla CHP'liler arasındaki ikiye bölünme bir kez daha belgelenirken, Kılıçdaroğlu'nun, parti içindeki değişimci vekillerin son aylardaki tutumlarından rahatsız olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu ve genel merkeze karşı özellikle kamuoyu önünde eleştirel tutumuna devam edecek olan vekillerin parti içinde işlevsiz hale getirileceği iddia edildi.

Sabah21 Ekim 2023 Cumartesi 07:42 - Güncelleme:
CHP'de kurultay krizi sürüyor! Değişimci vekiller için plan belli oldu
ABONE OL

CHP'de kurultaya sayılı günler kala koltuk kavgası seviye atladı. Son olarak genel merkez destekçilerinin Meclis Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu için imza toplamaya kalkışması, değişimcileri çileden çıkardı. WhatsApp grubunda başlayan tartışma, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a fiziki saldırı girişimiyle krize dönüştü.

WhatsApp konuşmalarının basına sızmasıyla partililer arasındaki ikiye bölünme bir kez daha belgelenirken, genel merkez kanadı ise kurultay sonrası için şimdiden yeni hesaplar yapmaya başladı.

DEĞİŞİMCİ VEKİLLERİN TUTUMLARINDAN RAHATSIZ

Sabah'ın haberine göre, Kurultayda bir kez daha genel başkan seçileceğinden emin olan Kılıçdaroğlu'nun, parti içindeki değişimci vekillerin son aylardaki tutumlarından rahatsız olduğu öğrenildi.

"GENEL MERKEZE TAM BAĞIMLILIK" UYARISI

Edinilen bilgilere göre kurultay sonrası ilk iş olarak Meclis'teki ayrışmayı ortadan kaldırmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e destek veren 30'u aşkın milletvekili ile özel toplantılar yapıp, "genel merkeze tam bağlılık" uyarısında bulunacak.

28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası CHP'li siyasilerin partiyi yıpratan açıklamalarını tek tek rapor ettirdiği öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun, değişimci vekillerle toplantısında bu konudaki sitemini de dile getireceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ve genel merkeze karşı özellikle kamuoyu önünde eleştirel tutumuna devam edecek olan vekillerin ise parti içinde işlevsiz hale getirileceği öne sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.