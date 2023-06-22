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CHP'de kurultay öncesi 'Muharrem İnce' sendromu

CHP'de kurultay öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel dışında da aday olmak isteyenler var. Ancak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'de yaşadığı sıkıntıları unutmayan muhtemel adaylar, temkinli hareket etmeye çalışıyor.

Sabah22 Haziran 2023 Perşembe 07:22 - Güncelleme:
CHP'de kurultay öncesi 'Muharrem İnce' sendromu
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CHP'de kurultay günü merakla beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel dışında da bazı önemli isimlerin genel başkanlığa aday olmak istediği, ancak olası bir mağlubiyette dışlanma ve tasfiye edilme korkusuyla adım atamadıkları iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'de yaşadığı sıkıntıları unutmayan partililer, kurultay öncesi temkinli hareket etmeye çalışıyor. 2018 yılındaki kurultayda genel başkanlık mücadelesi veren Muharrem İnce, delege gücünü elinde tutan Kılıçdaroğlu'na mağlup olmuştu.

Sonrasında partisinin cumhurbaşkanı adayı gösterilen İnce, CHP tarafından seçim süreci boyunca ağır iftiralara maruz kalmış ve kampanyası adeta sabote edilmişti. Kılıçdaroğlu'na muhalefeti sebebiyle partide yalnızlaştırılan ve etrafındaki tüm arkadaşları tasfiye edilen İnce, en sonunda ağır baskıya dayanamayarak CHP'den istifa etmek zorunda kalmıştı. Mevcut delege yapısıyla Kılıçdaroğlu'nu yenmenin imkânsıza yakın gözükmesi, "parti içi oligarşi" eleştirilerini beraberinde getiriyor.

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