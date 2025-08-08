İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6946
  • EURO
    47,5059
  • ALTIN
    4443.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de laf çok hizmet yok! İzmir çöpten geçilmiyor... Vatandaşın sağlığı tehlikede
Güncel

CHP'de laf çok hizmet yok! İzmir çöpten geçilmiyor... Vatandaşın sağlığı tehlikede

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Mahallesi'nde biriken çöpler, yollara taşarak kötü kokulara ve sinek istilasına neden oluyor. CHP'nin ihmali İzmirlilerin sağlını da tehlikeye atarken, vatandaş belediyeden acil çözüm bekliyor.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 21:02 - Güncelleme:
CHP'de laf çok hizmet yok! İzmir çöpten geçilmiyor... Vatandaşın sağlığı tehlikede
ABONE OL

Bostanlı Mahallesi'nin bazı noktalarında oluşan çöp yığınları, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Karşıyakalılar ise yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Balıkçı Parkı'ndaki iş yerine gelirken biriken çöpler nedeniyle zor yürüdüğünü söyleyen Seymen Altuğ (21), çöp konteyneri etrafında biriken çöplerin alınmadığını aktardı.

Haftanın 3 günü benzer manzaralara şahit olduğunu belirten Altuğ, "Bostanlı'da durum bu şekilde. Çöpler düzenli olarak toplanmıyor. Çöpler nedeniyle bazen yoldan geçemiyorum. Çöp sularından kaldırım taşları bile simsiyah olmuş durumda." dedi.

Bir kafede çalışan Mustafa Ertaş (25) da çöplerin yaklaşık 5 gündür toplanmadığını ve kötü koku nedeniyle vatandaşların işletmelerde vakit geçirmek istemediğini dile getirdi.

Çöplerin toplanmadığını ve çevrenin ilaçlanmadığını kaydeden Ertaş, "Her yerde böcekler var. Çalıştığımız mekanlardaki müşteriler de rahatsız. Karşıyaka halkı olarak rahatsızız. Belediyenin buna artık çözüm bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mudahra Osmancıklar ise görüntülerin ilçeye yakışmadığını ve durumdan rahatsız olduklarını belirterek, belediyenin mahalleye hizmet getiremediğini ileri sürdü.

Biriken çöpler nedeniyle hastalık riskinin oluşabileceğine dikkati çeken Osmancıklar, "Yaklaşık 1,5 aydır durum ortada. Restoranların balık atıkları da dökülünce leş kokusu oluşuyor. Burası mikrop üretiyor, sinekler rahatsız ediyor. Evlerimize ilaçlama işlemi yaptırıyoruz ama maalesef altyapı da bozuk olduğu için böceklerden duramıyoruz, şikayetçiyiz." diye konuştu.

Vatandaşlar, yetkililerden çöp sorununa acil çözüm bulmasını istedi.

Ayrıca, bu süreçte çöplerin geçici olarak Menemen, Çiğli ve Aliağa ilçelerindeki alanlara yönlendirilmesi nedeniyle kent genelinde vardiya sayısında azalma yaşandığı ve bunun çöp toplama hizmetlerinde aksamalara yol açtığı ifade edildi.

Su krizi yaşayan İzmir'de bidon satışları arttı!

CHP'li belediye saatli su dönemi başlattı

İzmir'in çöpü tarım alanlarına dökülüyor

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.