CHP'de linç kültürü! Önce Akşener ve İnce şimdi de Sinan Oğan

Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilme sürecinde, Meral Akşener'i 7'li masadan kalktığında linç eden CHP'li isimler ve yandaşları, şimdi de ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ı hedef aldı.

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ikinci turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti. Kararın ardından HDP destekli 7'li masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile destekçileri Oğan'a linç kampanyası başlattı. Kampanya 1.tur öncesi kaset iftirasına maruz kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiği süreci hatırlattı. Benzer linç kampanyasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de maruz kalmıştı.

Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek kararının ardından linç kampanyasının düğmesine bastı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullandı.

YANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi ise Oğan'ın kararını manşetten, "Cehennemin kapılarını kapatacağız derken, Bekçi yazıldı" sözleriyle okuyucularına servis etti. CHP yandaşı isimler ise şu paylaşımları yaptı:

YILMAZ ÖZDİL: "Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, AKP karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız."

UĞUR DÜNDAR: "Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeterince Atatürkçü görmeyip, ilk turda oylarını Sinan Bey'e veren Atatürkçü seçmenlere hayırlı uğurlu olsun!"

ATİLLA TAŞ: "Bundan sonrası çekirdekle izlemelik. Tüm yorumlarımı seçimin ikinci tur netleşince yapacağım. Sinan Oğan'aysa şaşırmadım. Tipik bir sağ siyasetçi. Çoğunun ilkeleri yok menfaatleri var."

CEMİL KILIÇ: "Sinan Oğan, cehenneme odun taşımayı seçti. Oysa cehennemin kapılarını kapatacağını söylemişti."

SEDEF KABAŞ: Sinan Oğan, "Cehennemin kapısını kapatacağız" diye yola çıkmıştı, şimdi cehenneme odun taşıyacak...

BARIŞ YARKADAŞ: "Sinan Oğan'ı takibi bıraktım... Başlattığım kampanya sürüyor... Sinan Oğan'ı takibi bırakanların sayısı 600 bini geçti... Bırakmaya devam... Kimse halkı çantada keklik sanmasın..."

FATİH PORTAKAL: "İktidar karşıtı söylemlerden AKP'yi destekleme noktasına nasıl geldi? Bir Soylu'dan bir Kurtulmuş'tan bir Hulki Cevizoğlu'ndan ya da Mehmet Ali Çelebi'den ne farkı kaldı Sinan Oğan'ın? Savrulma fena..."

FATİH KOPARAN: "Sinan Oğan'ın AKP'nin sığınmacı politikalarını değiştirebileceğini inananlara satılık köprü var elimde. Avrupa Birliği heyecanla AKP'nin kazanmasını bekliyor."

OĞAN: LİNÇ KAMPANYASI SEÇMENİMİZİ ÜRKÜTTÜ

Sinan Oğan, kararını açıklarken normal şartlarda almayı bekledikleri oy oranının yüzde 9-16 bandında olduğunu belirten Oğan, "Seçimin son düzlüğünde Sayın Muharrem İnce'ye yönelik başlatılan ve aşağılık usullere de el atılan linç kültürünün hedefine ulaşmasıyla, bu defa son 3 günde bize dönük başlattıkları yargısız infaz çalışması seçmenlerimizden bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur" dedi. Kararının ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalan Oğan Twitter'da "Sinan Oğan aday olmasaydı, Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyordu. Buna rağmen hiçbir AK Partilinin Oğan'a sövdüğünü görmedim. Oğan'a sövün, İnce'ye sövün, masadan kalkınca Akşener'e sövün; herkes 'demokratik' şekilde çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na teslim edelim" paylaşımını beğendi.

AYNISINI İNCE VE AKŞENER'E DE YAPTILAR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 7'li masadan kalktığında CHP kanadından kendisine ağır hakaretlerde bulunulmuştu. Akşener yaşananlarla ilgili "Bu anlaşma süreci yapılırken ben çok tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar ertesi gün çok ağır, insan onuruna aykırı şeyler söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce de, adaylıktan neden çekildiğini açıklarken, linç kampanyalarına dikkat çekmişti. İnce "Bu iftiraları atanlar maalesef amaçlarına ulaşmışlar ve seçmeni manipüle etmiş ve oylarımızı aşağı çekmişlerdir. Bu rezil kampanyanın, bu memleketin son kalesi Memleket Partisi'ni baraj altında bırakmaya doğru gittiği için bu kararı aldım" demişti.

BAKAN BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: LANETLİYORUZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TRT'de Sinan Oğan'a yapılan linçle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Sayın Sinan Oğan'ı bu başarısından dolayı kutluyorum. Seçimde büyük başarı ortaya koydu. Milletin önemli bir kesiminin desteğini aldı. Dünkü açıklaması ile ilkesel bir tavır ortaya koydu. Tam bağımsız bir Türkiye'yi isteyen Oğan, ilkeli duruşun gereği olarak cumhurbaşkanımızı destekleyeceğini ifade etti. Sinan Oğan'a yapılan linçleri lanetliyorum. Onun ilkelerini hayata geçirecek olan Sayın Erdoğan'dır. Aksi olsa kendi görüşleri ile ters düşmüş olurdu. CHP'ye destek verenler tarafından lince uğradığını da görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nu desteklese Oğan'dan iyisi olmayacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyince ondan kötüsü yok" ifadelerini kullandı.