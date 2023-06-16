CHP'de liste dışı kalmıştı... Partisinden istifa ettiğini açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk Tv'de kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cavap verdi.

"SİNAN OĞAN'A OY VERDİM"

Şener ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi. Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

"OY SANDIĞINA GİDERKEN MİLLETVEKİLİ DEĞİLDİM"

Seçim günü vekil olmadığını vurgulayan Şener şunları kaydetti:

"Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisi olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur."

"MECLİS SEÇİMLERİNDE KİMSEYE OY VERMEDİM"

Şener konuşmasınında devamında, "Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim." ifadelerine yer verdi.