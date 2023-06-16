CHP'de liste dışı kalmıştı... Partisinden istifa ettiğini açıkladı

14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilmeyen CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk Tv'de kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cavap verdi.
Şener ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini dile getirdi. Şener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını söyledi.
Seçim günü vekil olmadığını vurgulayan Şener şunları kaydetti:
"Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisi olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur."
Şener konuşmasınında devamında, "Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim." ifadelerine yer verdi.