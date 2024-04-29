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Güncel

CHP'de liyakat rafta kaldı! Eski milletvekilinin eşi belediyede müdür oldu

CHP'li Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne, eski Çorum milletvekili Tufan Köse'nin eşi Leyla Köse atandı.

29 Nisan 2024 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
CHP'de liyakat rafta kaldı! Eski milletvekilinin eşi belediyede müdür oldu
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CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt'un Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmasına yönelik eleştiriler sürürken, Çankaya Belediyesi yeni bir kararla gündemde. Bu sefer de eski Çorum milletvekili Tufan Köse'nin eşi Leyla Köse özel kalem müdürü olarak görevlendirildi.

Tufan Köse, Leyla Köse

Leyla Köse'nin daha önce Yenimahalle Belediyesi'nde memur olarak çalıştığı belirtildi.

LİYAKAT VURGULU LİYAKATSİZLİK

CHP, yerel seçimlerden önce hükümeti "liyakatsizlikle" itham etti. Yerel seçimlerden sonra önemli sayıda belediyeyi kazanan CHP, daha önce yaptığı eleştirileri bir kenara bırakarak makamları eş dost, akrabalara dağıtan bir görüntü veriyor.

Daha önce Muğla'nın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, İş ortağı Merve Fidem Bulut'u başkan yardımcısı olarak atamıştı. Aynı şekilde İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ise eşi Filiz Coşkun'u Kültür İsleri Müdürü olarak atamıştı.

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