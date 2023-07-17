CHP'de mezhepçilik boyut atladı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yeni hamle

Tarihi 2023 seçimlerinden sonra muhalefette başlayan kriz gün geçtikçe derinleşti.

Değişim rüzgarlarıyla ortaya çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve seçimden önce ilişkilerini baba-oğul benzetmesiyle niteleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında kılıçlar çekildi.

DEĞİŞİM RÜZGARI BEKLEDİĞİ GİBİ ETKİ ETMEDİ

Açıktan bayrak açan İmamoğlu, kurduğu internet sitesi ile heyecan oluşturmaya çalışsa da umduğunu bulamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultay öncesinde ilçelerde başlayacak delege seçiminden itibaren oyununu kurmaya başladı.

İSTANBUL'DA 39 İLÇENİN 32'SİNDE ALEVİ BAŞKAN

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı'nın etnik kimliğini kullanması dikkat çekiyor.

İstanbul'un 39 ilçesinden 32'sinde Alevi CHP'li ilçe başkanı bulunduran Kılıçdaroğlu, bu başkanlar eliyle ilçe delege seçimlerinde de kendi belirlediği isimlerle yola devam edecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi delegelerle

BAŞKANLAR DELEGELERLE İHALE KARŞILIĞI ANLAŞTI

Özellikle CHP oylarının yoğun olduğu ilçelerde bu planın devreye girmesiyle Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda devre dışı kalması planlanıyor.

Söz konusu seçimlerinden önce CHP'li ilçe başkanları ise 'akçeli işler' ile planı kurdu.

Başkanlar, seçilecek delegelerle ihaleler karşılığında anlaşmalarını yaptı.

İstanbul gibi önemli bir şehirde, daha da önemlisi 4 yıl boyunca belediye başkanı olarak yönettiği bir şehirde İmamoğlu'nun şansı zora giriyor.

İMAMOĞLU GERİ PLANDA KALDI

Hal böyle olunca genel kurultay öncesinde İstanbul'da etkili olamayan İmamoğlu'nun Türkiye genelinde de Kılıçdaroğlu'nun karşısında tutunması zor gözüküyor.

İstanbul'da tablonun Kılıçdaroğlu'ndan yana dönmesiyle kaybedeceği anlaşılan İmamoğlu da son dönemde medyada geri plana düştü.