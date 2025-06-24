Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partisini lağvedip tekrardan CHP'ye dönmesi CHP içinde huzursuzluğa neden oldu. CHP'nin anketçisi olarak bilinen Kemal Özkiraz, "Muharrem İnce geri dönüyormuş. Mübarek olsun. Ama unutmayın birine ihanet eden herkese ihanet eder, bir kere ihanet eden, her zaman ihanet eder. Hain her zaman haindir." dedi.

2021 yılında sancılı şekilde CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve eski partisine zehir zemberek sözler sarf eden Muharrem İnce, CHP'ye geri döndü. İnce'nin partiye geri dönüşü bazı CHP'lileri rahatsız etti.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN KAPSINA KİLİT VURULUYOR

CHP'den 3,5 yıl önce ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Özgür Özel ve Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Açıklamaların sonrasında ise Muharrem İnce'nin CHP'ye geçmesi gündeme geldi. Dün Memleket Partisi olağanüstü gündem ile Parti Meclisi'ni (PM) topladı. Toplantıda, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması ve partinin geleceği masaya yatırıldı. Parti Meclisi, Memleket Partisi'nin kapatılmasına yönelik kurultay kararı aldı.

İNCE MEKTUBU PAYLAŞTI

İnce bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen bir mektupla CHP'ye katılacağını açıkça gösterdi.

CHP'Yİ ELEŞTİREN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz yıllarda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi sert bir dille eleştirdi. İnce o dönemde, "Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. Sen FETÖ'yle PKK'yla ilişkini böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet sana oy vermez." açıklamasında bulundu.

CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin daha önce yaptığı farklı konuşma gündeme geldi. İnce, "Niye gittin CHP'den, iyi ki gitmişim sizle mi beraber olacağım. Sizle mi beraber olacağım." demişti.

CHP ANKETÇİSİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

CHP'nin anketçisi olarak bilinen Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi CHP'li Kemal Özkiraz, İnce'nin CHP'ye katılmasına ilişkin açtı ağzını yumdu gözünü.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özkiraz, İnce'ye yönelik, "CHP'nin PKK ile yavşak bir ilişkisi var" diyen, En kritik seçimde "üçüncü yolu" açıp yolun ucunu saraya çeviren, İkinci turda 0.40 oyuna bile kıyamayarak "Kılıçdaroğlu'na destek vermeyi" redderek oyları Erdoğan'a yönlendiren, Kent uzlaşısını "pkk ile işbirliği" diye anlatarak belediyelere kayyum ve başkanların tutuklanmasının yolunu gösteren Muharrem İnce geri dönüyormuş. Mübarek olsun. Ama unutmayın Birine ihanet eden herkese ihanet eder, bir kere ihanet eden, her zaman ihanet eder. Hain her zaman haindir." dedi.