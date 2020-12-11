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CHP'de Muhittin Böcek krizi! Döner dönmez görevden aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve döner dönmez, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Karakuş'u görevden aldı.

11 Aralık 2020 Cuma 08:32 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 08:32
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalığı döneminde Genel merkezin isteğiyle Dr. Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün makamına oturmasının ardından Karakuş’un görevine son verdi ve Özel Kalem Müdürlüğü bünyesine uzman olarak atadı. 

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP İl Başkanı Nusret Bayar, görevden alma konusunu “Daha göreve gelir gelmez böyle bir atama şık olmamıştır. Sonuçta başkanın tasarrufundadır ama örgütlerin tepkileri var” sözleriyle değerlendirdi. Bayar, Böcek’e telefonla ulaşamadığını da söyledi. 

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