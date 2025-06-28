CHP'de adım adım yaklaşan 'şaibeli kurultay' davası, partideki koltuk savaşını zirveye çıkardı. CHP'li birçok milletvekili, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları yaparak genel merkezdeki tedirginliği artırdı.

VEKİLLER GENEL MERKEZE RESTİ ÇEKTİ

Mesajlar partideki derin ayrışmayı da gözler önüne serdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dava günü olan 30 Haziran'da tüm il başkanlarını genel merkezi korumak için Ankara'ya çağırdığı ortaya çıktı. Ankara Milletvekili Deniz Demir, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İzmir Milletvekili Mahir Polat başta olmak üzere birçok vekil, organize bir şekilde Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımlarında bulunarak genel merkeze adeta rest çekti.

İBB'deki yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine, CHP'nin önceki dönem TBMM Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün kaleme aldığı detaylar şu şekilde:

KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEĞİM HERHANGİ BİR ŞEY YOK

Mutlak butlan kararı hukuki olarak çıkarsa, bunu reddedemem. Çünkü eğer ben reddedersem partiyi kayyuma teslim etmiş bir genel başkan olurum. Onun için bunu ben kabul edemem. O yüzden, benim şu anda sayın genel başkan Özgür Özel'le görüşeceğim herhangi bir şey yok. Biz bunu mahkeme kararından sonra oturur konuşuruz. Ben o zaman önceki genel başkan olarak, kendisinin fikirlerini elbette alacağım.

"SİZİN AÇTIĞINIZ YOLDA YÜRÜYELİM"

Ancak, orada bulunan üç isim de, "Mahkeme kararı çıktıktan sonra zaten bir anlamı kalmıyor, geç kalmış oluyoruz. Bu konuda bizim sizin genel başkanla oturup konuşmanızın çok büyük önemi var" dediler. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Yani şu anda oturup konuşuruz ama şu anda konuşulacak bir şey görmediğini" söyledi. Bunun üzerine Vahap Seçer söz aldı ve şu açıklamada bulundu:

Sayın Genel Başkan, başımızın üstünde yeriniz var. Siz bizim genel başkanımızsınız. Ama bu 'mutlak butlan' kararını siz kabul ederseniz, toplumun büyük bir kesiminin, örgütün tepkisiyle karşı karşıya kalırsınız ve yıpranırsınız. Bizim amacımız partimizi ayakta tutmak. Siz de, Özgür Bey de iki genel başkanımızsınız. Bir araya bu akşam gelin, bizi istiyorsanız beraber olalım. Siz bu dayatılan mutlak butlan kararında değil, sizin açtığınız bir yolda yürüyelim.

"BENİ GENEL MERKEZE SOKMAYACAKLARMIŞ"

Bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar bu konuda telaşlanacak bir şey yok. Örgütün tepkisi ne olacak? 2-3 gün tepki gösterir. Neymiş, beni genel merkeze sokmayacaklarmış. Evet sokmasınlar. Genel başkan neredeyse genel merkez orasıdır. Bunların hepsi yoluna girer. Telaşa gerek yok. Bu karara karşı çıkılırsa hem kararlarını nasıl alacaklar? Maaşları nasıl ödeyecekler? Milletvekillerini nasıl seçecekler? Bu karara karşı çıkarlarsa belediye başkanını nasıl seçecekler?