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CHP'de MYK belli oldu

CHP'nin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısında, 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
CHP'de MYK belli oldu
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Partiden yapılan açıklamaya göre, 60 kişilik PM üyeleri arasından seçilen yeni MYK'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekilliğine atanan Volkan Demir'in yerine Mehmet Necati Yağcı, İlhan Uzgel'in yerine ise Namık Tan yer aldı.

Genel Başkan Özgür Özel ile beraber 24 kişilik MYK şu isimlerden oluşuyor:

"Selin Sayek Böke - Genel Sekreter

Ensar Aytekin - Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

M. Gül Çiftci Binici - Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat - İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek - Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut - Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel - Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçen - Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşcıer - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Namık Tan - Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç - Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe - Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan - İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar - Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş - Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu - Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz - Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun Okakın - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem - Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Necati Yağcı - Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı"

  • CHP MYK belirlendi
  • PM toplantısı
  • Genel Başkan Özgür Özel

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