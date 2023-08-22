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CHP'de oda kavgası! Kapıya kilit vurdular

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Hüseyin Çakmak, Kırşehir Belediyesinin Ağalar Konağı'ndaki odasını CHP Milletvekili Metin İlhan'dan almasına tepki göstererek, 'Metin İlhan'a kapıları kilitlemek, anahtarları saklamak hangi kinin ve öfkenin sonucudur?' dedi.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 13:12 - Güncelleme:
CHP'de oda kavgası! Kapıya kilit vurdular
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İddiaya göre, CHP Milletvekili Metin İlhan'ın 'halk buluşması' yaptığı Ağalar Konağı'nda bulunan odası, CHP'li belediye tarafından kendisinden alındı. Bu durumu eleştiren İl Başkanı Çakmak, "Şimdi size soruyorum; Metin İlhan'a kapıları kilitlemek, anahtarları saklamak hangi kinin ve öfkenin sonucudur? Böyle bir davranışı hak edecek ne yapmıştır milletvekilimiz? Hele ki orada kendi cebinden ihtiyaç sahibi Kırşehirli hemşehrilerimizi misafir edip sorunlarını çözmeye çalışırken. Şu unutulmasın ki; takdir ve cevap her zaman siz değerli partililerimizin ve aziz Kırşehirlilerindir. Ben buradan şunu tekrar etmek isterim; biz ayrıştırmaya değil birleştirmeye, bölmeye değil güçlendirmeye, ötekileştirmeye değil kucaklamaya geliyoruz. O sebeple bizlere reva görülen bu nahoş davranışları onların kendi vicdanlarına bırakıyoruz" dedi.

Öte yandan, CHP'de Merkez İlçe Kongresinin ardından Kent Konseyi Genel Sekreteri Umut Yoldaş sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve parti yönetimi ile bazı yöneticileri 'ihalecilikle' suçladı.

  • Hüseyin Çakmak
  • Kırşehir Belediyesi

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