CHP'de olay var! Gaziantep yönetimi de istifa etti
CHP Gaziantep İl Başkanı olarak bir ay önce atanan Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
- AA
İstifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiklerini aktaran Meriç, "Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.
MERİÇ BİR AY ÖNCE ATANMIŞTI
Melih Meriç, CHP Genel Merkezi tarafından "parti iç tüzüğüne aykırı davrandığı" gerekçesiyle görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu'nun yerine yaklaşık bir ay önce atanmıştı.
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