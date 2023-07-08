CHP'de önemli iddia: Kılıçdaroğlu pazartesi günü harekete geçecek

CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun 15 il başkanını görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunu belirtti.

Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü en az 15 İl Başkanı'nı görevden alma hazırlığı içerisinde olduğunuzu ciddi kaynaklardan duyuyorum. İnsanda bir utanma, bir sıkılma olur. Koltukta kalmak için bu ısrar niye?

"DERHAL İSTİFA EDİN"



Kongreler takvimi işlerken, bu kadar İl Başkanı'nı görevden almayı düşünmek hangi aklın ürünü?

Artık şunu kavrayın; halk size güvenmiyor, samimi bulmuyor. Doğru bile söyleseniz inanmıyor. Halka rağmen o koltukta oturmaya devam edemezsiniz. Derhal istifa edin ve aday değilim diyerek Kurultay tarihini açıklayın.