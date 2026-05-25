Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı partiyi karıştırdı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu; CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslim edilmesini istedi. Ankara Valiliği de kararın uygulanması için emniyete talimat verildiğini açıkladı.

Tahliye talebi sonrası Özgür Özel destekçileri, Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde barikat kurdu; nöbet tuttu. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ve partililerin binaya girmek istemesi üzerine iki grup arasında taşlı kavga çıktı. Olaylara çevik kuvvet müdahale etti. Kapıların kilitlenmesi üzerine Özel'i destekleyen bazı milletvekilleri demir parmaklıklardan atlayarak binaya girdi. Gerilim nedeniyle açıklama yapan Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının uygulanmasına engel olunmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, parti örgütlerine disipline aykırı davranışlardan kaçınmaları çağrısı yaparak, talimatlara uymayanlar hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

Özgür Özel ise genel merkezden videolu mesaj paylaştı. Özel "Birkaç milletvekili dışında CHP'li olmayan, elinde bıçak ve silah bulunan bir grup kapımıza dayandı. Gençler püskürttü. Şimdi polisle geldiler. Binayı ele geçirmek istiyorlar. Çıkmayacağız, direneceğiz" dedi.

YARIM SAATTE TAHLİYE

Saat 14.30 civarında görüşmeler sonuçsuz kalınca çevik kuvvet polisi, kilitlenen demir kapıyı kırarak CHP Genel Merkezi'ne girdi. Partililerin direnmesi üzerine biber gazı kullanan polise içeridekiler taş, sopa ve yangın tüpleriyle saldırdı. Polis yarım saatte binadaki işgali sonlandırarak aralarında CHP'li milletvekillerinin bulunduğu partilileri tahliye etti.

TBMM'YE YÜRÜDÜLER

12. kattaki Genel Başkanlık makamında bulunan Özel de binayı terk etme kararı aldı. Özel, geri dönmek üzere ayrıldıklarını söyleyip destekçileriyle TBMM'ye yürüdü. CHP Kütahya milletvekili Ali Fazıl Kasap, yaşananların sorumluluğunun diyalog kapısını kapatan Özgür Özel ve ekibine ait olduğunu belirtti, "Genel Merkeze sadece milletvekili arkadaşlarımız ve Parti Meclisi üyelerimizle girip konuşmak istedik. Ancak engellendik" dedi.

ÖZEL'E YENİ PARTİ BASKISI

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Özgür Özel destekçileri arasındaki bazı CHP'lilerin 'Yeni parti' konusunda baskılarını artırdığı öğrenildi. Özgür Özel'in de, üçüncü defa açılışa davet edip "Şu anda CHP kapatılmıştır" sözleriyle yeni parti mesajı verdiği ileri sürüldü.

