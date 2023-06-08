CHP'de ortalık toz duman! Partinin ağır topundan imalı çıkış: Kılıçdaroğlu'na da söyledim, çekilmesini bilmek lazım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" çağrıları devam ederken, yıllardır CHP'de siyaset yapan ve partinin ağır toplarından olan CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İmamoğlu gibi "iç muhasebe" ve "değişim" mesajı verdi.

"SEÇİMİ KAZANSAYDIK TBMM BAŞKANI OLACAKTIM"

21 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olan ancak 14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki seçimlerin kaybedilmesinin ardından yeni dönemde grup başkanvekili olmayı kabul etmeyen Altay, seçimi kazansalar TBMM Başkanı olacağını ifade ederek, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar, kabul etmedim" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA DA SÖYLEDİM; ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM"

Parti içine de mesajlar veren Altay, "Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm. Parti örgütlerini rahatlatmak lazım. Ama 'yeni yüzler gelsin' derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Altay, Saymaz'ın "Bu görüşünüzü partide de söylediniz mi?" sorusuna, "Genel Başkan'ın (Kılıçdaroğlu) yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim. Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok" diye cevap verdi.

"CHP, GERÇEK ANLAMDA, TEPEDEN TIRNAĞA İÇ MUHASEBE YAPMALI"

Seçim sonuçlarını "başarılı" olarak gören herkesin aklından şüphe edeceğini söyleyen Altay, "CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe" diye konuştu.

"KURULTAY 2024 SEÇİMLERİ ÖNCESİ YAPILMALI"

Kurultay'ın, 2024 yerel seçimlerinin sonrasına bırakılmasının doğru olmadığını son MYK'da söylediğini aktaran Altay, "Kesinlikle seçimden önce yapılmalı. Genel Başkan'a söyledim. Kurultay yerel seçimden önce yapılmazsa bir fecaattir" dedi.