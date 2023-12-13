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CHP'de ''Özel'' fotoğrafı krizi

5 Kasım'daki kurultayda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı. Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı reddetti.

Akşam Gazetesi13 Aralık 2023 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
CHP'de ''Özel'' fotoğrafı krizi
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CHP'de kurultay öncesi yaptığı açıklamalarda seçilmesi durumunda fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu sözünü çabuk unuttu. 5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı. Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı kabul etmedi. Bu milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği öğrenildi.

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