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Güncel

CHP'de Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu gerilimi... Aday gösterilmedi, partisine isyan etti: Haksızlık ve adaletsizlik var

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisini aday göstermeyen parti yönetimine isyan bayrağını çekti. 'Haksızlık yapıldığı, bir adaletsizlik olduğu yönünde bir kanaatim var' diyen Hançerli, partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi. “Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?“ sorusunu cevaplayan Hançerli, 'Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor.' dedi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
CHP'de Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu gerilimi... Aday gösterilmedi, partisine isyan etti: Haksızlık ve adaletsizlik var
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31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'de adaylık krizi ve bilmecesi devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için üzeri çizilen isimler aday gösterilmemelerinin nedeni olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na adeta isyan ediyor.

"HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİK VAR"

Hançerli, Marmara Caddesi'nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığı ve adaletsizlik olduğu yönünde kanaatini dile getiren Hançerli, "Bu karar kentsel dönüşüm talebine karşı alınmış bir karar. Avcılar'a ve Avcılar halkına karşı alınmış bir karar." diye konuştu.

Turan Hançerli, Avcılar'da partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SORSUNA CEVAP VERDİ

"Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?" sorusuna Hançerli, şu cevabı verdi:

"Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır."

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