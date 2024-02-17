31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala CHP'de adaylık krizi ve bilmecesi devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için üzeri çizilen isimler aday gösterilmemelerinin nedeni olarak Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na adeta isyan ediyor.

"HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİK VAR"

Hançerli, Marmara Caddesi'nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığı ve adaletsizlik olduğu yönünde kanaatini dile getiren Hançerli, "Bu karar kentsel dönüşüm talebine karşı alınmış bir karar. Avcılar'a ve Avcılar halkına karşı alınmış bir karar." diye konuştu.

Turan Hançerli, Avcılar'da partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU SORSUNA CEVAP VERDİ

"Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?" sorusuna Hançerli, şu cevabı verdi:

"Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır."