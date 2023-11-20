Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. 'Değişimcilerin' adayı Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu.

Özgür Özel, göreve gelir gelmez parti içinde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yollarını ayırmaya başladı.

ÖZEL, CHP'NİN 29 YILLIK ANONSÇUSUNA KAPIYI GÖSTERDİ

29 yıldır CHP'de sunuculuk yapan Barış Bozkurt, Özel dönemi başlar başlamaz görevden alındı.

CHP'nin miting ve programlarında sunucu olan Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rahmetli Babam Yalçın Bozkurt'un merhum Genel Başkanlar İsmet İnönü ile başlayıp Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile devam eden 21 yıllık CHP ve SHP'de çalışma hayatından sonra bana emanet ettiği SHP ve CHP'de 29 yıl boyunca Sn. Murat Karayalçın, Sn. Hikmet Çetin, Sn. Altan Öymen, Merhum Deniz Baykal ve Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile devam eden çalışma hayatım son buldu. Baba ocağım Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etmenin burukluğunu ve bu büyük ailenin bir ferdi olmanın onurunu tüm hayatım boyunca yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

'ÖZEL'İN ADINI ANONS ETMEDİĞİ VE İSTEDİĞİ ŞARKIYI ÇALMADIĞI' İDDİA EDİLMİŞTİ

Bozkurt'un, CHP kurultayında kürsüye çıkarken Özgür Özel'in adını anons etmediği ve istediği şarkıyı çalmadığı için kaleminin kırıldığı iddia edildi.