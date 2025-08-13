CHP'de bugün itibarıyla başlayacak olan delege seçimleri, 7 Eylül'e kadar devam edecek. 13 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında ilçe kongreleri, 11 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında ise il kongreleri gerçekleştirilecek. Genel merkezin, 'şaibeli kurultay' duruşmasının sonucunu bile beklemeden kongre takvimini başlatması, parti içi muhalefetten sert tepki görmüştü. Atılan bu adım, 'olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi' olarak değerlendirmiş, birçok muhalif partili ise 'tasfiye operasyonu' yorumunu yapmıştı.

İKİ CEPHE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Bugün resmen başlayacak olan delege seçimleri sonrası, özellikle 13 Eylül'de başlayacak olan ilçe kongrelerinden itibaren genel merkez kanadı ile muhalefet arasındaki çekişmenin sertleşmesi öngörülüyor. 15 Eylül'de görülecek olan 'şaibeli kurultay' duruşmasının da kongre takvimine denk gelmesi sebebiyle iki cephe arasındaki gerginliğin daha da artabileceği değerlendiriliyor.

MUHALİFLERE BASKI

Öte yandan kongreler takvimi işlerken genel merkezin, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kanadına yönelik baskıcı tutumu da partide büyük tepkilere yol açtı. Geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, kendisine hiçbir bilgilendirme yapılmadan görevden alındı. Yıldırım'ın, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla görevden alındığına yönelik iddialar, krizi daha da perçinledi. Yıldırım ise "Burası bir kişinin partisi değil. Kimse 'Ben yaptım oldu' diyemez" açıklamasıyla genel merkeze rest çekti.

PARTİ İÇİ MUHALEFETE KAYYUM

Çankaya krizi sıcaklığını korurken, bir başka kriz de İzmir'de patlak verdi. Yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan CHP Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir, genel merkezin işaret ettiği listeye muhalefet ettiği gerekçesiyle ani bir kararla görevden alındı. Geçen sene en yakın rakibine 120 oy fark atarak başkan seçilen Özdemir'in görevden alınması, 'parti içi kayyum' eleştirilerine yol açtı.