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CHP'de Sadullah Ergin krizi! Kaftancıoğlu'ndan rest: Avucunu yalarsın

CHP'de DEVA Partili Sadullah Ergin krizi sürüyor. Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'ndan 'Sen benim oyumla meclise girecek misin? Avucunu yalarsın.' tepkisi geldi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:25 - Güncelleme:
CHP'de Sadullah Ergin krizi! Kaftancıoğlu'ndan rest: Avucunu yalarsın
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CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve DP adaylarını kendi listesinden gösterdi. CHP'nin ittifak ortaklarına ayırdığı yerler partiyi krize sürüklerken, en büyük kaos ise Sadullah Ergin isminde yaşandı. CHP, DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin'i, Çankaya'dan aday gösterince ortalık karıştı, partililer isyan etti.

SADULLAH ERGİN, CHP'Yİ KARIŞTIRDI

CHP Ankara 1.Bölge 4.Sıra Milletvekili adayı Ergenekon ve Balyoz davaları sırasındaki açıklamaları ve tavırları ile tepki çeken eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in, Çankaya'dan seçilmesi garanti bir noktadan aday gösterilmesi CHP'lileri çileden çıkarttı.

KILIÇDAROĞLU, ERGİN'E SAHİP ÇIKTI

Partideki kriz sonrası tavrı merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' der gibi bir açıklama yaparak Ergin'e sahip çıktı.

CHP Genel Başkanı, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak" dedi.

"AVUCUNU YALARSIN"

Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine CHP'lilerden sert tepkiler sürerken bir tepki de CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu'dan geldi. Kaftancıoğlu, "Sen Sadullah Ergin! Sen benim oyumla meclise girecek misin? Sen Sadullah Ergin, ben Ali Naki Kaftancıoğlu! Avucunu yalarsın!" dedi.

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