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CHP'de saflar netleşiyor: İşte Kılıçdaroğlu'na imza vermeyen vekiller

Tartışmaların eksik olmadığı CHP'de yaklaşık bir ay süren il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gözler 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay'a çevrildi. Öte yandan Genel Başkan adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na imza vermeyen vekillerin kimler olduğu da ortaya çıktı. İmza vermeyen 38 vekil arasında Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimler dikkat çekti. Kurultay'da yarışın Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında geçmesi bekleniyor.

Sabah19 Ekim 2023 Perşembe 21:55 - Güncelleme:
CHP'de saflar netleşiyor: İşte Kılıçdaroğlu'na imza vermeyen vekiller
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Seçimlerde alınan hezimetin ardından büyük tartışmaların yaşandığı CHP'de 'Genel Başkanlık' yarışı kızışıyor. Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği "Değişimciler" Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP içinde "lobi" faalyetlerini sürdürüyor.

GENEL MERKEZ DEĞİŞİMCİLER YARIŞI İÇİN SON TANGO KURULTAY'DA

Genel Merkez cephesi ise son dönemde İstanbul başta olmak üzere değişimcilere kaybettikleri İl Kongreleri'ne rağmen Kılıçdaroğlu'nun ardında durmaya devam ediyor.

GÖZLER BAŞKANLIK YARIŞINDA

Kurultaya sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değişimciler ve genel merkezciler arasındaki yarış da hız kazandı. CHP'nin 81 ilde gerçekleştirdiği il kongrelerini tamamlamasıyla gözler, genel kurulda yapılacak genel başkanlık seçimlerine yöneldi.

ÖZEL Mİ KILIÇDAROĞLU MU?

Genel başkanlık koltuğu için yarışın yaşanacağı kurultayda, çekişmenin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile "değişimcilerin" adayı partinin grup başkanı Özgür Özel arasında geçecek.

KILIÇDAROĞLU İÇİN İMZA VERMEDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurultay'da tekrar Genel Başkan Adayı olması için CHP'li milletvekillerinden imza toplandı. CHP vekillerinden önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nun adaylığına imza desteği vermediği öğrenildi. Bu vekiller arasında ise dikkat çeken isimler var. Engin Altay, Gökhan Günaydın, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır bu isimlerden bazıları.

İMZA VERMEYEN CHP'Lİ VEKİLLER

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyen ve adaylığı için imza atmayan 38 milletvekili...

Ayhan Barut

Burhanettin Bulut

Umut Akdoğan

Tekin Bingöl

Murat Emir

Gamze Taşçıer

Süleyman Bülbül

Bülent Tezcan

Ensar Aytekin

Yaşar Tüzün

Nurhayat Altaca

İsmethan Güneşhan

Özgür Ceylan

Ahmet Baran Yazgan

Hikmet Yalım Halıcı

Fetih Açıkel

Engin Altay

Ali Gökçek

Gökhan Günaydın

Özgür Karabat

Suat Özçağdaş

Turan Taşkın Özer

Erdoğan Toprak

Gökhan Zeybek

Murat Bakan

Gökçe Gökçen

Deniz Yücel

İsmail Atakan Ünver

Hasan Baltacı

Veli Ağbaba

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Ali Mahir Başarır

Seyit Torun

Asu Kaya

Tahsin Ocaklı

Ulaş Karasu

Eylem Ertuğ Ertuğrul

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