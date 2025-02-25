Savaş, avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, müvekkilinin mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulunun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması ve kurultayın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığını hatırlattı.

Lütfü Savaş ifade verdi Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basına verdiği demeçlerinde Savaş'ı "piyon" olarak nitelendirdiği aktarılan dilekçede, "Özgür Özel, müvekkili, açmış olduğu kurultay iptal davası sebebiyle piyona benzetmiş ve müvekkili birilerinin yönlendirdiğini ifade etmiştir. Özel, kullanmış olduğu sözler ile müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede Özel, hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

- EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU

Avukat Üregen'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği diğer dilekçede ise CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun ilk tur oylamasının ardından konuşma yaptığı esnada Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söylemesiyle delegelerin iradesinin sakatlandığı kaydedildi.

Dilekçede, "Kurultaydaki iki toplantı arasındaki sürede ve ikinci toplantı başlar başlamaz birçok kişiye Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verilmiş, bu şekilde delegelerin iradeleri yönlendirilmiş ve seçim sürecinin adil işlemesi engellenmiştir. Bu süreçte, divan başkanının hukuka aykırı müdahalelerde bulunduğu, delegelerin özgür iradelerinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kurultay sürecinde kamu görevlerinin rüşvet niteliğinde kullanıldığı ve kamu kaynaklarının siyasi amaçlar doğrultusunda dağıtıldığı ileri sürülen dilekçede, ilgili isimler hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılması, delegelerin iradelerinin sakatlanması nedeniyle kurultay seçim sonuçlarının incelenmesi ve seçim sürecinin hukuka aykırılığı konusunda bilirkişi incelemesi yapılması talep edildi.

Dilekçede, İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.