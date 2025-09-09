CHP üyesi Melek Pezükoğlu, 4 Eylül'de yapılan delege seçimlerinde, hazirun listelerine sonradan eklenen 12 kişinin usulsüz şekilde oy kullandığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Pezükoğlu, 31 Temmuz'da askıdan indirilen hazirun listelerine göre seçim çalışmalarına başladıklarını ancak seçim günü kendilerine verilen listelerde olmayan 12 kişinin eklendiğini ve bunlardan 9'unun oy kullandığını tespit ettiklerini belirtti. İtirazlarını seçim sırasında kayıtlara geçirdiklerini ifade eden Pezükoğlu, Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın, talep etmelerine rağmen kendilerine tam üye listesini vermediğini öne sürdü.

Pezükoğlu açıklamasında, "12 kişinin ikametlerinin ne zaman değiştirildiğini henüz tespit edemedik ancak aynı adrese 3 farklı soy isimli kişi yerleştirilmiş, yine aynı adreslerde de farklı soy isimli kişiler ikamet ediyor gözüküyor. Bu durum aslında her şeyi kanıtlamıyor mu?" dedi.

"HAK, HUKUK, ADALET DİYEN BİR PARTİYİZ, HAKSIZLIKLARA KARŞIYIZ"

Pezükoğlu, CHP'nin "Hak, hukuk, adalet" ilkeleriyle hareket eden bir parti olduğunu vurgulayarak, "Partimizin bu tür işlerle anılması bizleri derinden üzüyor. Avukat olan Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş'ın konumunu ve birikimini bu tür usulsüzlüklerde kullanması, CHP'nin kurumsal yapısına zarar veriyor. İl Başkanı ve İlçe Başkanı'nın böyle bir haksızlığa tenezzül etmesi, üyelerin emeğini gasp etmesi kabul edilemez" diye konuştu.

Pezükoğlu, bu kişiler hakkında CHP Genel Merkezi tarafından cezai işlem yapılmasını ve gerekirse görevden alınmalarını talep etti.

"ESPİYE'DEN TAŞINANLAR ARASINDA İL BAŞKANI'NIN AKRABALARI VAR"

Pezükoğlu, usulsüz şekilde oy kullandığı iddia edilen 12 kişinin Espiye ilçesinden getirildiğini ve bu kişiler arasında CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ile Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'nin akrabalarının bulunduğunu öne sürdü. Özellikle Şenyürek'in kayınvalidesi ve kayınpederinin de bu listede yer aldığını iddia eden Pezükoğlu, "Bu bir seçim çalmadır, hırsızlıktır. Hiç kimsenin CHP'nin itibarını bu şekilde zedelemeye hakkı yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Konuyla ilgili Giresun Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Pezükoğlu, "Belediye başkanlarımız Silivri'de adaletsizliğe uğrarken, burada İl Başkanımız ve İlçe Başkanımız partimizi bu duruma düşürmemeli. Her türlü haksızlığa karşıyız ve bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.