26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
  • CHP'de seçim husumeti kan akıttı: Meclis üyesi sırtından bıçaklandı
Güncel

CHP'de seçim husumeti kan akıttı: Meclis üyesi sırtından bıçaklandı

Adalar ilçesine bağlı Kınalıada'da çıkan tartışmada CHP'li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip bıçaklandı. Yaralı meclis üyesi hastaneye kaldırılırken, saldırıyla bağlantılı şüpheli gözaltına alındı.

26 Aralık 2025 Cuma 00:06
CHP'de seçim husumeti kan akıttı: Meclis üyesi sırtından bıçaklandı
İskele Caddesi'nde, Adalar CHP Meclis Üyesi Garip (34) ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Turan Y. (44) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sırtından bıçaklanan Garip yaralandı.

Garip, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavganın geçen yerel seçimlerde yaşanan husumet nedeniyle yaşandığı tespit edildi.

