Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ilçe ziyaretlerine bugün de Kadıköy ve Ataşehir'de devam etti.

Murat Kurum'un Kadıköy'de yapacağı ziyaretler öncesinde AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı teşkilat mensupları tarafından asılan 'Kadıköy Murat'ına hazır' ve AK Parti pankartları CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın talimatı üzerine toplatıldı. Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanan pankartlar çöp arabasına atılırken görüntülendi.

CHP'NİN TEDİRGİNLİĞİNİN FARKINDAYIZ, DEMOKRASİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Skandal sonrası açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Dr. Fatih Coşar, "İstanbul'da demokrasinin önündeki en büyük engel CHP'li İBB yönetimi. Önce Fatih'te İlçe Belediye Başkanımız ve Adayımız Sayın Ergün Turan'ın afişleri hukuksuzca toplandı. Şimdi ise İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum'un afişleri hukuksuz şekilde toplanıyor, yırtılıyor. Bu hukuksuzluğu da Kadıköy Belediyesi ve İBB'nin imkan ve gücü ile yapıyorlar. CHP'nin tedirginliğinin farkındayız, demokrasi mücadelemize devam edeceğiz. Milletimizin sandıkta vereceği destekle 1 Nisan'dan itibaren bu talan, yalan ve öfkeli saldırganlık düzenini sonlandıracağız.