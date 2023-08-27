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CHP'de sıradan kongre: Küfür edip yumruk yumruğa kavga ettiler

CHP'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kongrede yine alışılmış manzaralar yaşandı. İddiaya göre ilçe başkan adaylarından Zeynel Rıza Yıldırım'ın CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ile tartıştığı bildirildi. Kongreye ait görüntülerde ise tarafların küfür edip yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.

27 Ağustos 2023 Pazar 21:53 - Güncelleme:
CHP'de sıradan kongre: Küfür edip yumruk yumruğa kavga ettiler
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Seçim sonrası sözde değişim yaşamaya başlayan CHP'de, düzenlenen kongrelerde sürekli olarak yumruklar konuşuyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kongrede yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı.

Yıldırım, Killik'i, "Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın." diyerek hedef aldı.

Killik, kongreye ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın 'pislik' dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer "Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif' diye yüklenirken küfürlerle birbirine hakaret ettikleri görüldü.

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