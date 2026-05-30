CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından 2,5 yıl sonra ilk kez 'Halkla Bayramlaşma' programı kapsamında Genel Merkez'e geldi.

Aynı saatlerde Özgür Özel'in de Ankara İl Başkanlığı önünde partililerle bir araya gelmesi CHP'deki bölünmüşlüğü gözler önüne serdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve ekibinin bayramlaşma programına katıldı.

MANSUR YAVAŞ TARAFINI SEÇTİ

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'deki bayramlaşma düellosuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özgür Özel ve ekibinin bayramlaşma programına katılmasını bir siyasi "tercih" olarak değerlendirdi.

Özgür Özel

Yiğitel, CHP tabanının önemli bir bölümünün Özgür Özel etrafında birleştiğini düşünen Mansur Yavaş'ın buna göre pozisyon aldığını belirterek, "Mansur Bey, CHP tabanının büyük bölümünü Özgür Özel'in konsolide ettiğini düşündü ve buna göre hareket etti. Diğer tarafa aday olmaktansa bu tarafta yer almayı tercih etti." ifadelerini kullandı.

"HAYATINDAKİ İLK BÜYÜK RİSK"

Mansur Yavaş'ın siyasi kariyerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yiğitel, Yavaş'ın bugüne kadar risk almayan bir siyasetçi profili çizdiğini ifade etti.

Yavaş'ı Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminden bu yana takip ettiğini belirten Yiğitel, "Mansur Yavaş'ın 70 yıllık ömründe aldığı ilk ciddi risk budur. Bugüne kadar hep konforlu alanda siyaset yaptı. Şu anda ilk kez açık şekilde bir taraf seçmiş görünüyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"YARIN KILIÇDAROĞLU İLE POZ VERİRSE TABLO DEĞİŞİR"

Ancak Yiğitel, Yavaş'ın bundan sonraki adımlarının da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yavaş'ın ilerleyen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte görüntü vermesi halinde farklı bir siyasi hesap içinde olabileceğini belirten Yiğitel, "Bugün burada konuşup yarın Kemal Bey ile fotoğraf verirse, o zaman kafasında başka bir plan var demektir. Belki de arabulucu veya akil insan pozisyonu almaya çalışabilir." değerlendirmesinde bulundu.