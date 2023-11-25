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CHP'de skandal karar! DHKP-C'li Yavuz Nazlıgül'ü başkan seçecekler

DHKP-C üyesi olmak, bombalı eylem gibi suçlardan yargılanan Yavuz Nazlıgül CHP'nin Fatih İlçe Başkanı olacak.

Yeni Şafak25 Kasım 2023 Cumartesi 08:48 - Güncelleme:
CHP'de skandal karar! DHKP-C'li Yavuz Nazlıgül'ü başkan seçecekler
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Genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de, Fatih İlçe Başkanı DHKP-C'li Yavuz Nazlıgül olacak. DHKP-C üyesi olmak, bombalı eylem gibi suçlardan yargılanan Nazlıgül, eylüldeki ilçe kongresinde değişimcilerin adayı olmuştu. Nazlıgül'ün terör bağlantısı ortaya çıkınca eski yönetim apar topar kongreyi iptal etmişti. Ancak yeni yönetim, Nazlıgül'de karar kıldı.

MYK tarafından belirlenen İlçe Yönetim Kurulu'nda ismi bulunduğu öğrenilen Nazlıgül'ün, bu kurul tarafından İlçe Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Nazlıgül konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ısrarcı olduğu öne sürüldü.

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