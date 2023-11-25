Genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de, Fatih İlçe Başkanı DHKP-C'li Yavuz Nazlıgül olacak. DHKP-C üyesi olmak, bombalı eylem gibi suçlardan yargılanan Nazlıgül, eylüldeki ilçe kongresinde değişimcilerin adayı olmuştu. Nazlıgül'ün terör bağlantısı ortaya çıkınca eski yönetim apar topar kongreyi iptal etmişti. Ancak yeni yönetim, Nazlıgül'de karar kıldı.

MYK tarafından belirlenen İlçe Yönetim Kurulu'nda ismi bulunduğu öğrenilen Nazlıgül'ün, bu kurul tarafından İlçe Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Nazlıgül konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ısrarcı olduğu öne sürüldü.