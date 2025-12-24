İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8671
  • EURO
    50,7467
  • ALTIN
    6188.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de skandalın ses kaydı! Belediyede iş karşılığı rüşvet
Güncel

CHP'de skandalın ses kaydı! Belediyede iş karşılığı rüşvet

CHP Balıkesir'de rüşvet skandalı patlak verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, belediyeye işe girecek olan bir vatandaştan 50 bin TL para istendiği, bu şekilde yüzlerce kişiden iş karşılığı rüşvet alındığı ve paraların CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'e ödendiği ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 07:53 - Güncelleme:
CHP'de skandalın ses kaydı! Belediyede iş karşılığı rüşvet
ABONE OL

Balıkesir'de iş vaadiyle kandırılan bir vatandaşın çektiği görüntülerde belediyeye işe girmek isteyen bir kişiden, 50 bin lira rüşvet alındığı paraların CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin'e ödendiği iddia edildi.

CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin

Görüntüde bir partilinin "50 bin lira senin 1 aylık maaşın. Bunu veriyorsun ya, yat kalk dua et. 1 trilyon para vermeye bile razı olan insanlar var. Bu işler parti kanalıyla olan işler, git parayı Hakan başkana ver" şeklindeki konuşmaları dikkat çekti.

Öte yandan devam eden karşılıklı telefon görüşmesinde, tehdit ve şantaj içerikli şu konuşmalar da kayda geçti: Başkan seni işten çıkarmak isterse ne yapar seni biliyor musun. Bir yolunu bulun, tutanak tutun der, usulsüz çalışıyor der işten çıkarttırır. Senin ipin bizim elimizde.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli

  • Hakan Keskin
  • rüşvet

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.