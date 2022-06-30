CHP'de skandalın üstü istifayla örtüldü!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun iki haftalık eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun hakkında söylediği ahlak dışı sözlerin yer aldığı telefon görüşmesi kayıtlarının, Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen tarafından sosyal medyadan ifşa edilmesinin yankıları sürüyor.

ÇİRKİN İFADELER

Sabah'ın haberine göre; Erdoğdu, 3 ay önce boşandığı eski eşi Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde, 12 Haziran'da evlendiği Tuba Torun hakkında '50 kişiyle birlikte oldu' şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

Kayıtta ayrıca Torun'u partide önemli yerlere getirebilmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 5 kez aradığını ve kurultayda ter döktüğünü söyleyen Erdoğdu'nun 'Ben ona babalık yaptım' sözleri yer almıştı.



İddiaya göre 3 ay kadar önce yapıldığı belirtilen bir telefon görüşmesinde Erdoğdu, o zamanki eşi Özge Pomen'i Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışıyordu.



Bu görüntülü görüşme kaydı gündeme bomba gibi düşerken, bu kez Torun ile Pomen'in görüşme kaydının bulunduğu ikinci video ortaya çıkmıştı.



Erdoğdu'nun yeni eşi Torun'un görüşme sırasında sarf ettiği "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'kadın hakları' diye g..ümü yırtıyorum, olamıyorum" ifadeleri CHP içindeki çürümüşlüğü gözler önüne sermişti.



Kamuoyu, parti içinde dönen kirli ilişki ağının ortaya saçılmasıyla ilgili CHP'den bir açıklama beklerken, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" diyerek Aykut Erdoğdu'ya üstü kapalı istifa çağrısı yapmıştı.



CHP'deki sessizliğe toplumun her kesiminden tepki yağarken eski eş Özge Pomen, yeniden açıklama yaparak, "Sonra beni eleştiriyorsunuz iktidar kanadına malzeme veriyorum diye. Siz sahip çıkın bana o zaman. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan yarın size olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFALARINI SUNDULAR

4 gün önce ortaya çıkan skandalla ilgili beklenen gelişme ise dün yaşandı. Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun, CHP'den istifa etti.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'ne istifalarını sunan çiftin, kendileri üzerinden CHP'nin yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını belirttiği öğrenildi.

