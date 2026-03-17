CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Taylan Şanlı hakkında cinsel saldırı ve şantaj iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Belediye işçisi C. B. İ. savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, 19 Ocak'ta evine gittiği Taylan Şanlı'nın kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre C.B.İ.'nin talebi reddetmesinin ardından Şanlı'nın kapıyı kilitleyerek, "İyi ki sen soyunurken video çekmişim. Ya benimle görüşürsün ya da bu görüntüleri paylaşırım. İnsan içine çıkamazsın, işyerine gidemezsin" diyerek tehdit ettiği iddia edildi.