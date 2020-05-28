CHP'de skandallar bitmiyor: Küfürbazlara terfi

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:32

Gezi Parkı olayları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve ailesine sosyal medya üzerinden alçakça küfürler eden CHP’lilerin, parti yönetimi tarafından adeta ödüllendirildiği ortaya çaktı. Hakkında suç duyurusunda bulunan küfürbazlardan bazıları meclis üyesi, bazıları başkan, bazıları il yöneticisi yapıldı.

BASAMAK BASAMAK YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik galiz küfürleri deşifre olan ilk isim CHP Gençlik Örgütleri İl Sekreteri ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga. O günlerde sadece parti sempatizanı olan Koyurga, kendi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağza alınmayacak küfürler etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, bu küfürler partide adeta Koyurga’nın önünü açtı. Sırayla Konak İlçe ana kademe kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de yer alan Koyurga 2 dönem İlçe Gençlik Kolları yöneticiliği yaptı. Son olarak Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görevlendirildi.

HAKARETE ÖDÜL!

CHP’nin İzmir İl Başkan Yardımcısı Yasin Ergül’de deşifre olanlar arasında yer aldı. CHP’li Ergül’ün 17 Kasım 2013’te Erdoğan’ı hedef aldığı skandal paylaşımlarda “RTE Bu akplilere (..) dese annelerinden şüphe ederler. Herifin yaptığı hiç bişey mi bu dingillere ters gelmez arkadaş insan hayret ediyor” ifadesini kullandı. O dönem CHP Gaziemir Gençlik Örgütü İlçe Başkan Yardımcısı olan CHP’li Ergül önce CHP İzmir Gençlik Örgütü İl Başkan Yardımcılığına, ardından CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı yükseltildi.

BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Gaziemir Belediye Başkanı CHP’li Halil Arda’nın da 15 Temmuz darbe girişimindeki paylaşımları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı hakaretleri ortaya çıktı. CHP’li Arda 31 Mart 2019 mahalli seçimlerin ardından Gaziemir Belediye Başkanlığı görevine getirildi.