Adalar Belediyesi yaşanan yolsuzluklarla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen, gazeteci Serkan Güngör, Büyükada'da kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Güngör uğradığı saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

Tanımadığı kişiler tarafından dün tehditler aldığını sosyal medyasından duyuran Serkan Güngör'e saldıranların kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.

Güngör, Büyükada'da bugün saat 16.30 sularında 7-8 kişi oldukları belirtilen şahıslar tarafından kazma kürekli saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Alınan bilgiye göre, Güngör bir haber çalışması yapmak amacıyla gittiği inşaat şantiyesinde bir grup çalışan tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Güngör, yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerden F.A'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

- "İLK OLARAK KAFAMA İNŞAAT KÜREĞİYLE VURULDU"

Gazeteci Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem yerelde hem ulusalda haber yazdığını ve köşe yazarlığı yaptığını söyledi.

Şikayet edilen bir inşaata haber için gittiğini belirten Güngör, "Burada kaçak kat çıkılıyordu. Müstakil bir yer 2 katlıya çevriliyordu. Eski halinin fotoğrafları mevcuttu. Yeni halinin ne halde olduğunun görülmesi için fotoğraf çekmem gerekiyordu. Gazeteci olduğumu söyleyerek sadece bir fotoğraf almak için oraya gittiğimde orada çalışan inşaattakiler bir anda etrafıma toplanarak saldırmaya başladılar. İlk olarak kafama inşaat küreğiyle vuruldu. Sonra duvarlara sıva yapılan mala ile kafama şiddetli darbeler, tekmeler ve yumruklarla birlikte vurdular. Orada bir baygınlık geçirdim." dedi.

Güngör, kalabalık bir grup olduğu için polislerin kendisine yeterli şekilde müdahale edemediğini ve darbelerin etkisiyle bilinç kaybı yaşadığını ifade etti.

- "TEHDİT EDENLERLE OLAYI YAPAN KİŞİLER AYNI GRUPTAN"

Yerdeyken de kendisine saldırmaya devam edildiğini anlatan Güngör, şöyle konuştu:

"Daha önceden ben Adalar ile ilgili yaptığım haberlerden dolayı zaten tehditler alıyordum. Bunu yerel basında da yetkili olan gazetecilere söylüyordum. Tehdit edenlerle olayı yapan kişiler aynı gruptan. Sonrasında da torpilli olan, o yerin yaptıranların da arkasında daha başka bir arka planı olduğunu öğrendik. Bunlarla ilgili daha önceden de haber yapıyoruz diye zaten bize karşı bir kin durumu söz konusuydu. Haber yapılmasını istemiyorlardı. Bu da beklenen bir şeydi. Öldürme kastıyla zaten ciddi saldırdılar. Baygın haldeyken bile inşaat kürekleriyle kafama vurmaya devam ettiler. Tek yapmak istediğim sadece gazete için bir fotoğraf çekmekti, başka bir şey değildi."

Öte yandan hayati tehlikesi bulunmayan Güngör'ün hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.