CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde bir araya geldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görmezden gelerek elini sıkmadığı anlar kameralara yansıdı.

GÜRSEL TEKİN İLE SOHBET ETTİ

CHP genel başkanı Özgür Özel ile tokalaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul il başkanlığı görevine getirilen Gürsek Tekin ile selamlaştı ve sohbet etti.

Ayrıca Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü.