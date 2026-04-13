  CHP'de soğuk rüzgar! Kılıçdaroğlu, Özel'i görmezden geldi
CHP'de soğuk rüzgar! Kılıçdaroğlu, Özel'i görmezden geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, Özel'in önünden geçerken tokalaşmaması kameralara yansıdı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde bir araya geldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görmezden gelerek elini sıkmadığı anlar kameralara yansıdı.

GÜRSEL TEKİN İLE SOHBET ETTİ

CHP genel başkanı Özgür Özel ile tokalaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu CHP İstanbul il başkanlığı görevine getirilen Gürsek Tekin ile selamlaştı ve sohbet etti.

Ayrıca Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü.

